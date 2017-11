Star-Pitcher Halladay mit dem Flugzeug abgestürzt

Roy Halladay war mit seinen Wurfkünsten ein Star im amerikanischen Baseball © KEYSTONE/FR170982 AP/CHRISTOPHER SZAGOLA

Roy Halladay früherer Star-Pitcher in der amerikanischen Baseball-Profiliga MLB, verunfallt mit seinem Privatflugzeug tödlich. Der 40-jährige Amerikaner stürzt in den Golf von Mexiko.Die Polizei in Florida bestätigte den Unfall. Halladay trat 2013 vom Profisport zurück.