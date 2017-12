Papa Moll kann es kaum glauben: Nur Platz vier auf den Deutschschweizer Kinocharts und sogar nur Platz zehn in der Romandie. Und im Tessin kamen in den ersten vier Tagen nur 22 Leute in die drei Kinos, in denen der Film lief. (Pressebild) © Pressebild

Nach den Kritikern hat nun auch das Publikum «Papa Moll» die Gefolgschaft verweigert: In der Deutschschweiz rangiert der Film an seinem Startwochenende auf Rang vier, in der Romandie auf Platz zehn und im Tessin auf Rang acht – dort mit 22 Zuschauern in vier Tagen.