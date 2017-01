So soll es dereinst aussehen: Das "Lucas Museum of Narrative Art" in Los Angeles. © KEYSTONE/AP Lucas Museum of Narrative Art

«Star Wars»-Erfinder George Lucas hat Los Angeles als Standort für sein lange geplantes Museum gewählt. Das «Lucas Museum of Narrative Art» werde auf dem Exposition-Park-Gelände in der Filmmetropole gebaut, teilte die Museumsleitung am Dienstag mit.