«Star Wars»-Schöpfer Lucas darf sein Museum in Los Angeles bauen

So soll der neue Tempel des "Star Wars"- und "Indiana Jones"-Schöpfers George Lucas bei Los Angeles aussehen. Der Filmmogul will rund eine Milliarde Dollar aus der eigenen Tasche in das Museum investieren. (Projektskizze) © KEYSTONE/AP George Lucas Museum of Narrative Art

«Star Wars»-Erfinder George Lucas darf sein lange geplantes Museum in Los Angeles bauen. Der Stadtrat der US-Westküstenmetropole gab am Dienstag seine Zustimmung zu dem Projekt.Damit ist die letzte Hürde für den Bau des «Lucas Museum of Narrative Art» genommen.