Momoll: "Papa Moll" wird vom Kinopublikum doch nicht so abgelehnt, wie sein vierter Startrang vom Weihnachtswochenende erscheinen liess. Am zweiten Wochenende kletterte der Film in den Deutschschweizer Kinocharts auf Platz zwei - geschlagen nur von "Star Wars: The Last Jedi (3D)". (Pressebild) © Pressebild

«Papa Moll» hat seinen enttäuschenden Kinostart vom Weihnachtswochenende zum Jahreswechsel leicht kompensiert: Der Film stieg in der Deutschschweiz von Platz vier auf Rang zwei. Dies- und jenseits der Saane behauptete “Star Wars: The Last Jedi (3D)” die Spitze.