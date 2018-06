Tausende an der Gay-Pride-Parade in Rom

Ausgelassene Stimmung an der Gay-Pride-Parade in Rom - hier vor dem Kolosseum. © Keystone/EPA ANSA/FABIO FRUSTACI

Zehntausende italienische Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle haben am Samstag in Rom an der grossen Gay-Pride-Parade teilgenommen. Dabei demonstrierten sie für mehr Rechte und protestierten gegen die neue Regierung aus der rechten Lega und Fünf-Sterne-Bewegung.