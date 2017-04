Starke Schweizer im Training

Tom Lüthi startet als WM-Zweiter in GP-Wochenende in Austin © KEYSTONE/EPA EFE/DAVID FERNANDEZ

Die drei Schweizer Moto2-Fahrer zeigen im ersten Training zum GP von Amerika in Austin eine starke Leistung und klassieren sich in den Top Ten.Auf seiner 16. und letzten Trainingsrunde verbesserte sich Tom Lüthi noch in den dritten Rang mit nur sechs Hundertstel Rückstand auf die Bestzeit.