Starker Auftritt von Eddy Yusof am Barren

Eddy Yusof zeigte in seinem ersten Gerätefinal an internationalen Titelkämpfen eine starke Leistung © KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT

Eddy Yusof belegt an den Europameisterschaften in Cluj-Napoca im Final am Barren den guten 5. Platz. Oliver Hegi wird nach zwei Stürzen nur Achter. Yusof zeigte im Final eine starke, fehlerlose Übung und steigerte sich im Vergleich zur Qualifikation um einen halben Punkt.