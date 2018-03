Starke Rostbildung an Schrauben der Lenkung: Der Elektroauto-Hersteller Tesla ruft zehntausende Autos zurück. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Der Elektroauto-Hersteller Tesla ruft weltweit 123’000 Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Bei den Autos könne es zu starker Rostbildung an Schrauben der Servolenkung kommen, teilte der Konzern am Donnerstag mit.Deshalb müssten diese Komponenten ausgetauscht werden.