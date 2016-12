Heftiges Erdbeben in Südchile verursacht nur leichte Schäden

Das Erdbeben in Chile hatte eine Stärke von 7,7 auf der Richterskala. Eine Tsunami-Warnung wurde nach kurzer Zeit wieder aufgehoben. © Edinson Capdevilla/Aton via AP

Vor der Küste Südchiles hat sich am Sonntag ein heftiges Erdbeben ereignet. Die chilenische Erdbebenwarte CSN gab die Stärke mit 7,6 an. Es gab nach ersten Berichten Schäden an Häusern und Strassen, aber keine Verletzten. Ein Tsunami-Alarm galt nur kurzzeitig.