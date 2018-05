Stars versammeln sich zur «Met Gala» mit dem Thema «Kirche»

Setzte an der Modegala "Met" in New York ein politisches Zeichen: Schauspielerin Lena Waithe erschien in Regenbogenfarben in Anspielung auf die LGBT-Bewegung. © KEYSTONE/AP Invision/EVAN AGOSTINI

Dutzende Stars wie Rihanna, Amal Clooney und Donatella Versace haben sich in New York zum prestigeträchtigsten Abend der Modewelt versammelt. Bei der «Met Gala» hiess das Motto am Montag in diesem Jahr: «Himmlische Körper: Mode und die katholische Vorstellungskraft».