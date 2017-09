Start von europäischer Ariane-Rakete in letzter Sekunde abgebrochen

Der Weltraumbahnhof für die europäischen Ariane-Raketen in Kourou in Französisch-Guyana (Archivbild) © KEYSTONE/AP ESA/P BAUDON

Der Start einer europäischen Trägerrakete vom Typ Ariane 5 ist am Dienstag in letzter Sekunde abgebrochen worden. Am Startgerät wurde eine Unregelmässigkeit festgestellt. Die Rakete sollte zwei Telekommunikationssatelliten ins All bringen.