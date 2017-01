So gross wie ein Laternenpfosten: Mini-Rakete bringt Japan keinen Erfolg. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA JAXA/JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGEN

Die japanische Raumfahrtagentur ist mit ihrem Versuch gescheitert, einen Satelliten mit einer Mini-Rakete ins All zu bringen. Die Kontrollstation am Weltraumzentrum Uchinoura habe den Start am Sonntag abgebrochen.