Startplatz 21 für Lüthi nach zweitem Sturz

Der 31-jährige Emmentaler büsste vor seinem fünften Rennen in der Königsklasse über zwei Sekunden auf die Bestzeit und auch fast sieben Zehntel auf seinen Honda-Teamkollege Franco Morbidelli (16.) ein. Am Morgen im dritten Training beklagte Lüthi, der in Le Mans schon vier Siege feiern konnte, wie am Freitag einen Sturz.

Viel mehr als das Qualifying interessierte im Marc-VDS-Team die Frage, wie es weitergeht. In den vergangenen zwei Wochen herrschte pures Chaos: Der belgische Bier-Milliardär Marc van der Straten wirft seinem Teamchef Michael Bartholémy Veruntreuung in Höhe von 10 bis 15 Millionen Euro vor und hat ihn am Donnerstag entlassen. Trotzdem tauchte Bartholémy, der seine Unschuld beteuert, am Freitag in Teamkleidung in der Box auf. Sämtliche rund 40 Teammitglieder mit Ausnahme der Fahrer sind Angestellte der Schweizer Firma MM Performance & Racing AG in Herisau, die dem 49-jährigen Bartholémy gehört.

Doch die Finanzierung der (Briefkasten-)Firma garantiert der 70-jährige Van der Straten. Und das will er vor Gericht beweisen. Gerichtsstandort ist Deutschland – und darum kümmert sich neben einem Schweizer auch einen deutscher und belgischer Anwalt darum, die Besitzverhältnisse zu klären. Das wird Wochen wenn nicht Monate dauern.

Weil in den letzten Tagen die Kommunikation weder nach innen noch nach aussen funktionierte, hat am Freitag Ian Wheeler, Communications Director im Team, den Bettel hingeschmissen und spazierte am Samstag in Zivilkleidern durchs Fahrerlager.

Einzig Van der Straten hat die Angestellten am Samstagmorgen informiert, dass Bartholémy sämtlichen Funktionen enthoben sei und er ein Boxenverbot erhielt. Dabei präsentierte VDS gleich auch schon den Nachfolger als Teamchef: Luca Montiron, bis 2015 Besitzer und Teamchef des Japan Italy Racing Teams JiR, für das auch der Zürcher Oberländer Randy Krummenacher gefahren war. «Ich bin überzeugt, dass in zwei bis drei Wochen wieder Ruhe ins Team eingekehrt sein wird», erklärte Montiron gegenüber speedweek.com.

Der 27-jährige Johann Zarco unterbot am Samstag im Qualifying auf dem 4,185 km langen Kurs im Nordwesten von Frankreich Jorge Lorenzos Rekord aus dem Jahr 2016 um fast eine Sekunde. Mit 1:31,185 war um 0,108 Sekunden schneller der WM-Leader und Weltmeister Marc Marquez auf Honda. Die erste Startreihe komplettiert Ducati-Fahrer Danilo Petrucci. Valentino Rossi schaffte es als Neunter gerade noch in die dritte Startreihe.

MotoGP: 1 Johann Zarco (FRA), Yamaha, 1:31,185 (165,2 km/h). 2 Marc Marquez (ESP), Honda, 0,108 zurück. 3 Danilo Petrucci (ITA), Ducati, 0,196. Ferner: 5 Andrea Dovizioso (ITA), Ducati, 0,368. 6 Jorge Lorenzo (ESP), Ducati, 0,405. 8 Maverick Viñales (ESP), Yamaha, 0,599. 9 Valentino Rossi (ITA), Yamaha, 0,715. 16 Franco Morbidelli (ITA), Honda, 1,585. 21 Tom Lüthi (SUI), Honda 2,254. – 24 Fahrer im Training.

Moto2: 1 Francesco Bagnaia (ITA), Kalex, 1:36,188. 2 Xavi Vierge (ESP), Kalex, 0,202. 3 Lorenzo Baldassarri (ITA), Kalex, 0,395. Ferner: 25* Lukas Tulovic (GER), KTM, 1,774. – 35 Fahrer im Training. – * = Ersatzfahrer für Dominique Aegerter (SUI/verletzt).

Moto3: 1 Jorge Martin (ESP), Honda, 1:42,039 (147,6 km/h). 2 Jakub Kornfeil (CZE), KTM, 0,123. 3 Enea Bastianini (ITA), Honda, 0,124. – 28 Fahrer im Training.

(SDA)