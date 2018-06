Neuer Teilchenbeschleuniger am Cern

Cern-Direktorin Fabiola Gianotti (r.) und der Genfer Regierungspräsident Pierre Maudet (l.) legen den Grundstein für den Ausbau des weltgrössten Teilchenbeschleunigers. © Keystone/MARTIAL TREZZINI

Mit dem Ausbau des weltgrössten Teilchenbeschleunigers (LHC) sollen die Grenzen der bislang bekannten Physik gesprengt werden. Am Freitag fiel am Cern in Genf der Startschuss für das Projekt.