Startschuss zu Ausbau des Hauptbahnhofs Bern gegeben

So wird gemäss einem Modellbild der neue Berner RBS-Tiefbahnhof aussehen. © Zukunft Bahnhof Bern

In Bern haben am Montag die Bauarbeiten am Ausbau des Hauptbahnhofs Bern begonnen. Bund, Kanton und Stadt Bern wenden über eine Milliarde Franken auf, um den zweitgrössten Bahnhof der Schweiz fit für die Zukunft zu machen.