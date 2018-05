Kurz vor 17 Uhr ist es bei Rothenbrunnen auf der A13 in Richtung Chur zu einem Unfall gekommen. In der Folge stauten sich die Autos. Wer auf dem Weg in den Norden unterwegs war, musste sich auf rund eine Stunde Zeitverlust einstellen.

Beim Unfall wurde laut Kantonspolizei Graubünden niemand verletzt. Die Unfallstelle ist bereits wieder geräumt und der Verkehr hat sich normalisiert.

Immer aktuell informiert bist du mit unserem FM1-Verkehrsservice.

(red.)