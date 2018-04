Staupevirus bei Bündner Füchsen

Bei zahlreichen Füchsen in Graubünden wurden Infektionen mit dem Staupevirus nachgewiesen. © Karl-Heinz Jäger

Wie bereits in St.Gallen und im Fürstentum Liechtenstein sind in den letzten Wochen auch in Graubünden in den Gebieten Churer Rheintal, Davos und Mesolcina bei zahlreichen Füchsen Infektionen mit dem Staupevirus nachgewiesen worden.