Stecken Neider hinter Cybermobbing?

Im Augenlaser-Centrum St.Gallen ist es im Moment unmöglich, das Augenmerk wie sonst auf das Tagesgeschäft zu richten. Denn Negativkommentare, die von Fake-Profilen auf Google und Facebook verbreitet wurden, rauben dem Team Zeit und Energie. Optometristin Isabel Korth ist enttäuscht, dass ihnen irgendwer durch die Verbreitung von Lügen schaden will – und dies auch schafft. Denn die Kundenanfragen haben bereits nachgelassen. Für Korth ist klar: Der Grund dafür sind die gefälschten Bewertungen.

Auch andere Kliniken in der Region betroffen

Doch nicht nur das Augenlaser-Centrum St.Gallen ist Opfer von Cybermobbing geworden. Wie Korth sagt, hätten sie, nachdem sie die Negativbewertungen bemerkt hätten, die Fake-Profile genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, dass auch andere Augenlaser-Kliniken in der Region von der Attacke betroffen sind. Neben dem Augenlaser-Centrum St.Gallen wurden auch die St.Galler Augentagesklinik, die Klinik Bellavista in Speicher sowie die Augenarztpraxis von Florian Sutter in Herisau in den vergangenen Wochen schlecht bewertet.

«Dahinter stecken Neider»

Einer, über den Unbekannte über Fake-Profile ebenfalls Lügen verbreiten, ist der Augenspezialist Gerald Stiegler von der Klinik Bellavista. Er wird in Bewertungen beschuldigt, ein Krimineller zu sein und mehrfach «falsche OPs» durchgeführt zu haben, die «schlimme Nebenwirkungen» verursacht hätten. Doch den Augenchirurgen lassen diese Kommentare kalt: «Ich habe mehrere Jahrzehnte Erfahrung als Augenchirurg und Laserspezialist und mir in dieser Zeit einen Patientenstamm aufgebaut und einen guten Ruf erarbeitet. Meine Patienten wissen, was sie an mir haben und lassen sich von ein paar negativen Kommentaren nicht davon abhalten, sich weiter von mir behandeln zu lassen.»

Wer für die rufschädigenden Kommentare verantwortlich sein könnte, darüber möchte Stiegler nicht mutmassen. Für ihn liegt es jedoch nahe, dass Neider dahinterstecken könnten. «Der Markt für Augenlaser ist sehr umkämpft. Ein Lasergerät kostet ab einer halben Million Franken aufwärts. Und wenn dann ein Laser da steht, muss er folglich auch genutzt werden, damit die Anschaffung rentiert. Das sorgt für einen grossen Konkurrenzkampf.» In diesen lokalen Konkurrenzkampf sei seine Klinik allerdings kaum involviert, da die Patienten der Bellavista nicht aus der Region stammen, sondern oftmals aus dem Ausland für die Behandlungen anreisen würden.

«Wir waren aufgebracht»

Auch Stefan Schüller von der St.Galler Augentagesklinik gehört zu den Geschädigten. «Unsere Webagentur hat uns angeschrieben und auf die erfundenen Bewertungen aufmerksam gemacht. Meine Mitarbeiter und ich waren sehr überrascht und aufgebracht. So etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Schüller.

Doch trotz dieser rufschädigenden Bewertungen habe man in der Klinik bisher nicht das Gefühl, dass der Patientenzustrom nachlasse. «Viele Patienten werden von ihren Augenärzten an uns überwiesen. Unsere Berufskollegen kennen unsere Arbeit und wissen, dass der Inhalt dieser Onlinebewertungen haltlos ist. Ich bin mir sicher, dass sich am Ende immer die Qualität durchsetzen wird.»

Augenklinik Teufen verweigert Stellungnahme

Recherchen von FM1Today zeigen, dass Augenarztpraxen im Kanton Thurgau und in Graubünden bisher vor gefälschten Negativbewertungen auf Google verschont geblieben sind. Auf Anfrage heisst es, dass man vom Fall des Augenlaser-Centrums St.Gallen gehört habe, man aber selbst bisher nicht betroffen sei. Anders die Reaktion in der Augenklinik Teufen: Dort will man zu den gefälschten Bewertungen keine Stellung nehmen. Ein Blick auf die Onlinebewertungen zeigt, dass die Teufener auch ausschliesslich positive Bewertungen erhalten – erstaunlicherweise stammen diese teilweise von den selben Fake-Profilen, welche die anderen Kliniken schlecht bewertet haben.

Anzeige gegen Unbekannt eingereicht

Inzwischen haben das Augenlaser-Centrum St.Gallen sowie die St.Galler Augentagesklinik von Dr. Schüller erreichen können, dass Google und Facebook einige der rufschädigenden Kommentare löschen, weil diese den Straftatbestand der Verleumdung erfüllt haben. Doch das genügte beiden nicht: Die Kliniken haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Dabei erhalten sie Rückendeckung von Gerald Stiegler von der Klinik Bellavista in Speicher. Denn obwohl die Negativbewertungen an ihm abprallen würden, findet Stiegler, dass dagegen vorgegangen werden muss: «Es geht nicht, dass Menschen durch diese Propaganda verunsichert werden, wenn es um ihre Augen geht. Es ist deshalb wichtig, sich solidarisch zu zeigen und sich im Sinn der Sache daran zu beteiligen.»

(stm)