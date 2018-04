Stefan Küng mit Bruch des Unterkiefers

Stefan Küng brach sich bei seinem Sturz beim Rad-Klassiker Paris-Roubaix den Unterkiefer © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Stefan Küng zieht sich bei seinem frühen Sturz beim Rad-Klassiker Paris-Roubaix einen Bruch des Unterkiefers zu.Die Schnittwunde am Kinn des Thurgauers war am Sonntag noch in der Rennambulanz mit sechs Stichen genäht worden.