Stefan Küng will weisses Trikot behalten

Stefan Küng im weissen Trikot nach der 2. Etappe von Düsseldorf nach Lüttich © KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT

Stefan Küng will das weisse Trikot für den besten Jungprofi bei der 104. Tour de France so lange wie möglich behalten. Das wird bereits am Montag in der 3. Etappe nach Longwy nicht einfach.