Steffen Kohl – Verrat mir nicht zu viel

So ist er also schon mittendrin in seinem zweiten Jahr als Solokünstler, nachdem er zuvor viele erfolgreiche Jahre mit seinem Bruder Daniel musikalisch unterwegs war.

Viele wunderschöne Stationen als Solosänger hat er in den vergangenen Monaten schon erreicht. Sogar als «Comeback des Jahres» wurde seine neue musikalische Karriere bezeichnet und er dafür ausgezeichnet. Radio- und TV-Einladungen, Hitparadenerfolge und viele schöne Live-Events standen und stehen bei Steffen Kohl auf dem Programm. So viel positive Resonanz spornt an und tut ganz einfach gut!

Der sympathische Künstler blickt mit Freude auf seine bisherige musikalische Karriere zurück und natürlich ebenso gerne nach vorne. So startet er nun mit seiner neuesten Single-Auskopplung «Verrat‘ mir nicht zu viel» und so viel darf aber auf alle Fälle schon mal verraten werden: Steffen Kohl hat noch ganz viele neue Pläne und freut sich schon darauf, seinen musikalischen Weg weiter gehen zu dürfen! (Wörle-Musicland GmbH)