Steinmeier beginnt Staatsbesuch in der Schweiz

Auf zweitägigem Staatsbesuch in der Schweiz: Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. (Archiv) © Keystone/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu einem zweitägigen Staatsbesuch in der Schweiz eingetroffen. Am Mittwochmittag landete er am Flughafen Zürich, wo er von Bundespräsident Alain Berset begrüsst wurde.