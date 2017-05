Steinmeier legt Kranz an Arafats Grab nieder

Steinmeier vor Arafats Grab in Ramallah. © KEYSTONE/AP/NASSER NASSER

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag am Grab des früheren Palästinenserführers Jassir Arafat in Ramallah einen Kranz niedergelegt. Es ist das erste Mal, dass ein deutscher Bundespräsident Arafat auf diese Weise ehrt.