Steinskulptur touchiert und weitergefahren

Die Feuerwehr Gossau musste die Ölspur entfernen, die der Unfallverursacher hinterlassen hatte © KEYSTONE/Maxime Schmid (Symbolbild)

In der Zeit zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 05:55 Uhr ist ein Auto an der Mooswiesstrasse in Gossau mit einer Steinskulptur kollidiert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Lenker oder die Lenkerin davon.