Stéphane Walker qualifizierte sich für die EM-Kür © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Stéphane Walker qualifiziert sich bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Moskau ohne Probleme für die Kür der besten 24. Der 27-jährige Walliser belegte im Kurzprogramm mit 65,96 Punkten den 16. Platz und wird am Freitag zum dritten Mal in Folge die EM-Kür bestreiten.