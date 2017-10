Sterbehilfe-Anfragen nehmen zu

Beim Thema Sterbehilfe scheiden sich die Geister (Symbolbild). © Keystone/APN Photo/Thomas Kienzle

Immer mehr Menschen nehmen das Angebot von Sterbehilfeorganisationen in Anspruch. So auch im Kanton Thurgau. Nicht nur bei Politikern, sondern auch in der Bevölkerung scheiden sich die Geister über die Hilfe zum Tod.