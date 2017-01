Sternsinger ziehen wieder von Haus zu Haus

Sternsinger ziehen von Haus zu Haus. © KEYSTONE/Archiv

In diesen Tagen klingelt es an so mancher Haustüre und draussen stehen strahlende Kinder in Königskostümen und Sternen in der Hand. Die Sternsinger ziehen von Tür zu Tür, um die Häuser zu segnen – oder auch einfach nur ein Ständchen zu bringen.