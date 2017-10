Velopauschale und ÖV-Abo sind abziehbar

Wer für seinen Arbeitsweg Velo und Zug benützt, darf beides von den Steuern abziehen. © (KEYSTONE/Gaetan Bally)

Wer mit dem Velo an den Bahnhof und von dort mit dem Zug bis an seinen Arbeitsort fährt, kann in der Steuererklärung die Velopauschale von 700 Franken und das Abonnement abziehen. Dies hat das Bundesgericht entschieden.