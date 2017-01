Steven Lang wird an Schaffhausen ausgeliehen

Steven Lang und Mario Leitgeb haben schon die ganze Hinrunde keine Rolle mehr beim FC St.Gallen gespielt. Lang kam immerhin auf einen Einsatz, die restliche Zeit waren Lang und Leitgeb meist nicht mehr im Kader.

Unser Mittelfeldspieler Steven #Lang wechselt per sofort bis zum Sommer leihweise zum FC #Schaffhausen. Alles Gute, Steven! pic.twitter.com/eft4F67wea — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) January 4, 2017

Wie der FC St.Gallen mitteilt, wird Steven Lang nun nach Schaffhausen zum Team von Trainer Murat Yakin ausgeliehen. Lang hat beim FC St.Gallen noch einen Vertrag bis Sommer 2017. «Steven wird beim FC Schaffhausen eine wichtige Rolle spielen und sich so auch wieder die nötige Spielpraxis holen. Wie es im Sommer weitergehen wird, werden wir in den kommenden Wochen entscheiden», wird FCSG-Sportdirektor Christian Stübi in einer Mitteilung zitiert.

Mario Leitgeb hat wohl ebenfalls keine Zukunft beim FC St.Gallen. Der Grazer kam in der Ostschweiz nie auf Touren und soll nun bei der U21-Mannschaft trainieren.

(red.)