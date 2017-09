Stevie Wonder kniet aus Protest gegen Trump auf Bühne nieder

Stevie Wonder kniet gestützt von seinem Sohn auf der Bühne, um gegen US-Präsident Trump zu protestieren. © KEYSTONE/AP/MICHAEL NOBLE JR.

Stevie Wonder hat sich am Samstag bei einem Festival in New York aus Protest gegen US-Präsident Donald Trump auf die Bühne gekniet. Damit wiederholte er die Pose von afroamerikanischen Basketball-Spielern, die vor Spielen aus Protest gegen Rassismus niederknien.