Stiftung Arnaud schliesst Kunstzentrum und annulliert Ausstellung

Die Stiftung Pierre Arnaud in Lens VS, nahe von Crans-Montana, setzt wegen eines Defizits ihre Aktivitäten aus. Sie schliesst ihr Kunstzentrum per Ende Mai und annulliert eine im Sommer geplante Ausstellung.