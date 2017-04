Vier Jahre nach dem Erfolgsalbum Böses Alter erschien am 24.02.2017 das neue Album Endosaurusrex von Stiller Has. Jetzt geht Endo Anaconda mit neu formierter Band auf Tournee. Neben Endo Anaconda (Gesang) gehören neu Andi Pupato (Perkussion), Boris Klečić (Gitarren, Tambura, Banjo), Andreas Wyss (Bass) und Roman Wyss (Keyboards) zu Stiller Has.

Stiller Has spielt am Freitag 28.4.2017 in der Tonhalle Wil und am Freitag 12.5.2017 im Casino Herisau Tickets und weitere Infos gibt’s hier