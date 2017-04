Stimmung in Chinas Industrie schlechter als erwartet

In der chinesischen Industrie machen sich Sorgen über das Wachstum breit. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA FEATURECHINA/WAN SC

Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Industriebetriebe ist schlechter als erwartet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im herstellenden Gewerbe lag im April nur bei 51,2 Punkten, wie das Statistikamt am Sonntag in Peking berichtete.