Stixi & Sonja mit einem Sommerklassiker

Das Original ist ein Klassiker aus dem Jahr 1981 und hielt sich als Single zehn Wochen lang an der Spitze der italienischen Charts. Zugleich war der Song die meistverkaufte italienische Single des Jahres. Auch in weiteren europäischen Ländern war der Titel äusserst erfolgreich: Platz eins in Frankreich und Platz zwei in der Schweiz sowie in weiteren Ländern wie Deutschland oder Spanien. Die deutsche Version von Stixi & Sonja bringt den italienischen Sommer zu uns und sorgt damit garantiert für gute Laune.

Das Schweizer Musikerpaar ist seit Jahrzehnten in der Schlagerbranche zu Hause und seit 22 Jahren verheiratet. Der Schlager hat für die beiden eine besondere Anziehungskraft. «Schlager ist melodiös und volksnah» erzählen sie. «Man kann mitsingen, Freude haben und geniessen. Besonders wichtig ist uns, dass wir mit unserer Musik die Herzen berühren können» führen Stixi & Sonja weiter aus. Ihre im Januar 2018 veröffentlichte deutsche Version von «Mamma Maria» war über mehrere Monate in den Deutschen Radio Airplaycharts vertreten und erreichte dort sogar Platz ein. “«Das ist, weil ich dich liebe (Sarà perché ti amo)» erscheint nun pünktlich zum Sommer und macht diesen noch etwas bunter und fröhlicher. (Star Productions)