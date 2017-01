Störche überwintern in Basel mitten in der Stadt im Park

In Basel überwintern Störche mitten in der Stadt und stapfen bei Kälte durch den Schützenmattpark. Im nahen Zoo an Menschen gewohnt, finden die grossen Vögel offenbar auf aperem Park-Rasen eher Futter als auf verschneiten Wiesen der Umgebung. © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Nicht alle Störche fliegen zum Überwintern in den Süden; einige bleiben hier und trotzen dem Schnee. In Basel wagt sich eine ganze Gruppe Weissstörche ständig mitten in die Stadt – in den grossen Schützenmattpark.