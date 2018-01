Stoke City verliert beim Viertligisten Coventry City

Ein Bild mit Symbolcharakter: Stoke City (hier Peter Crouch) liegt am Boden © KEYSTONE/AP PA/DAVE THOMPSON

Die Krise von Stoke City hält auch im Cup an. Beim Viertligisten Coventry City verliert Stoke in der 3. Runde 1:2. Xherdan Shaqiri kommt erst in der Schlussphase zum Einsatz.Gegen das viertklassige Coventry City lässt Stokes Trainer Mark Hughes seine besten Kräfte zunächst auf der Ersatzbank.