Stoltenberg: NATO tritt Anti-IS-Koalition bei

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht von einer starken Botschaft der Einigkeit im Kampf gegen den Terror. © Keystone/AP/VIRGINIA MAYO

Die NATO wird laut ihrem Generalsekretär Jens Stoltenberg der Koalition zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beitreten. Dies würden die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen am Donnerstag in Brüssel beschliessen, sagte Stoltenberg.