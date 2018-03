Strandplatz statt Sandplatz

Sie wird als eine der heissesten Tennisspielerinnen der Welt gehandelt: Genie Bouchard (24, Weltrangliste 114) hat sich für die Bademode-Ausgabe der Sports Illustrated auf der karibischen Insel Aruba ablichten lassen. Es ist schon das zweite Mal, dass Genie diese Ehre zuteil wird. Bei diesen Aufnahmen kann sich wohl kaum jemand noch auf die Bademode konzentrieren…

Bei Genies Bewegungen könnte man meinen, Modeln wäre ihr Hauptberuf. Es sei gar nicht so leicht, solche Posen zu machen, sagt die Kanadierin in einem Video: «Es ist anstrengend. Wow, es ist härter, als Tennis zu spielen.» Genie Bouchard ist übrigens auch eine beachtliche Influencerin: Bei ihren 1,7 Millionen Abonnenten auf Instagram erntet sie jede Menge Likes. Am liebsten würde jedes Unternehmen die 24-Jährige als Markenbotschafterin engagieren.

In ihrem natürlichen Lebensraum siehst du Genie Bouchard heute Dienstagnachmittag: Am Miami Open tritt sie gegen die Schwedin Rebecca Peterson an.

(red.)