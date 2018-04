Keine Zugverbindungen nach Frankreich

Passagiere vor stehenden TVG-Zügen am Freitag im Bahnhof Saint Charles in Marseille. © Keystone/AP/CLAUDE PARIS

In Frankreich hat ein Streik bei der staatlichen Bahngesellschaft SNCF den Schienenverkehr weitgehend lahmgelegt. An dem landesweiten Ausstand beteiligten sich am Dienstag laut Gewerkschaften mehr als drei Viertel der Lokführer. Züge von und in die Schweiz fallen aus.