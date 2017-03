Streik des Bodenpersonals auf Berliner Flughäfen

Passagiere warten im Februar am Berliner Flughäfen Tegel. Grund ist ein Warnstreik des Bodenpersonals. Am Wochenende soll nun erneut gestreikt werden. © KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

Passagiere an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld müssen am Freitag mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen: Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem Streik aufgerufen. Das teilte sie am Donnerstagmorgen mit.