«Streit auf der Reise wäre das schlimmste»

«Ich bin schon richtig gespannt darauf, wer mit mir in die Ferien fliegt.» Sabrina steht nervös am Flughafen Zürich. Sie weiss noch nicht, wer ihr Reisepartner für den Trip auf die Seychellen wird. Dann läuft sie mutmassend durch den Flughafen in Richtung Abflugterminal. Nach der letzten Rolltreppe steht Daniel schon oben und wartet – ebenso aufgeregt – auf sie.

«Freuen uns auf das Meer und die Wärme»

Er grinst heftig, als Sabrina die Rolltreppe hochgefahren kommt und freut sich ebenso: «Ich habe ein bisschen gehofft, dass sie mitkommt. Sie hat ein lustiges Video für die Bewerbung mitgeschickt.» Die beiden lachen miteinander und tauschen sich darüber aus, was sie alles in den Ferien machen wollen. «Wir freuen uns beide unheimlich auf das Meer und die Wärme», sagen beide im Chor.

«Müssen uns zusammenreissen»

Die beiden erwartet eine rund zehnstündige Reise über Dubai auf die Seychellen. Das schlimmste, was die beiden sich vorstellen könnten, wäre ein Streit auf der Reise. «Es sollen ja schöne Ferien werden und da müssen wir uns halt ein wenig zusammenreissen», sagt Sabrina lachend. Auch Daniel ist der Meinung, dass Streit die Stimmung im Paradies trüben würde.

Das erste Zusammentreffen im Video:

Wir schicken zwei Kandidaten in die Luxus-Ferien auf die Seychellen. Der Haken: Die beiden lernen sich erst am Flughafen kennen und teilen sich ein Doppelzimmer. Ihr habt im Voting entschieden, wer es verdient hat, im Paradies einmal richtig die Seele baumeln zu lassen. Es sind die 24-jährige Sabrina aus Näfels und der 31-jährige Daniel aus St.Gallen.

(rar)