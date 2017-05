Streit erteilt Ottawa mit Pittsburgh eine Lehrstunde

Torschütze Matt Cullen bedankt sich bei Passgeber Mark Streit nach dem Treffer zum 5:0 © KEYSTONE/AP/GENE J.PUSKAR

Titelverteidiger Pittsburgh fehlt noch ein Sieg zum Einzug in den Stanley-Cup-Final. Die Penguins gewinnen gegen die Ottawa Senators 7:0 und liegen in der Serie mit 3:2 Siegen in Führung.