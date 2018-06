Rom bestellt französischen Botschafter ein

Um das Flüchtlings-Rettungsschiff "Aquarius" der französischen NGO SOS Méditerranée und der Aufnahme der sich darauf befindenden Migranten ist ein diplomatischer Streit zwischen Paris und Rom entbrannt. © Keystone/AP/SALVATORE CAVALLI

Im Streit zwischen Rom und Paris um das Rettungsschiff «Aquarius» mit 629 Flüchtlingen an Bord muss der französische Botschafter in Rom zum Rapport. Aussenminister Enzo Moavero Milanesi habe den Diplomaten einbestellt, teilte das Ministerium am Mittwoch in Rom mit.