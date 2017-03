Streit um Gemälde in Whitney-Museum

Das Gemälde "Open Casket" von Dana Schutz im Whitney Museum of American Art in New York zeigt die geschundene Leiche des 14-jährigen Afroamerikaner Emmett Till, der 1955 von Weissen gelyncht wurde, weil er angeblich einem weissen Mädchen nachpfiff. Nun gibt es Proteste. (Archivbild 23.3.2017) © KEYSTONE/AP/ALINA HEINEKE

Ein Gemälde des 1955 in den USA brutal ermordeten Afroamerikaners Emmett Till im New Yorker Whitney-Museum hat einen Streit in der Kunstwelt ausgelöst. Das Werk «Open Casket» der weissen Künstlerin Dana Schutz ist angelehnt an ein Foto von Till nach dem Lynch-Mord.