Streit um Leiche von aufständischem Helikopterpiloten in Venezuela

Sicherheitskräfte blockieren in der venezolanischen Hauptstadt Caracas den Zugang zur Leichenhalle, in der der getötete Aufständische Oscar Pérez aufbewahrt wird. © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL GUTIERREZ

Im Streit um die Leiche des aufständischen Helikopterpiloten Oscar Pérez haben dutzende Soldaten in Venezuela eine Leichenhalle in Caracas abgesperrt. Der Oppositionelle war am Dienstag bei einem Polizeieinsatz getötet worden.