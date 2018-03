Pendler mussten heute Morgen in Chur in der Kälte ausharren. Die Strecke zwischen Landquart und Chur auf der Linie Zürich-Chur war gesperrt. Sämtliche Züge fielen aus. Einige Zeit später wurde der Betrieb wieder aufgenommen. Was genau geschehen ist, ist zurzeit unklar. Pendler müssen auch im Verlauf des Vormittags mit Verspätungen rechnen.

(saz)