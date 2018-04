Eine technische Störung in einer Trafostation hat den Stromausfall ausgelöst. (Symbolbild) © TAGBLATT/Urs Bucher

In der Region Herisau Waldstatt und Schwellbrunn kam es am Mittwochvormittag zu einem Stromunterbruch. Grund dafür war eine Schalterauslösung in einem Transformator.