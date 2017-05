Stromausfall legt Zürcher Tramnetz lahm

Ungewohntes Bild: Nach einem Stromausfall blieben in Zürich viele Trams stehen. (Symbolbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Am Samstagabend kurz vor 20 Uhr hat ein Blitzschlag in der Stadt Zürich zu einem Stromausfall geführt. Betroffen war das gesamte Stadtgebiet. Das Tramnetz ist zur Zeit eingestellt. Diverse Buslinien verkehren in unregelmässigen Zeitabständen.