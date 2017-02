Sechs Jugendlich starben wegen Stromgenerator

Die Polizei fand die Ursache des Unglücks in einem Gartenhäuschen in Arnstein (Archiv) © KEYSTONE/EPA/DANIEL PETER

Die Polizei in Unterfranken hat die Ursache für die tödliche Kohlenmonoxidvergiftung ermittelt, an der sechs Jugendliche in einer Gartenlaube gestorben sind: Das giftige Gas sei von einem Stromgenerator in der Hütte ausgestossen worden.